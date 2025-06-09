ВС России направили ракеты «Искандер» и «Кинжал» в сторону Киева

В сторону Киева направляются шесть баллистических ракет «Искандер». Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на мониторинговые ресурсы.

Также сообщается о двух запущенных ракетах «Кинжал» в направлении центральных областей. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что под удар ФАБов попали военные объекты в Харькове. Мэр города подтвердил эти сообщения, отметив, что две бомбы упали на окраине областного центра.

Четыре российские ракеты нанесли удары по острову в Черном море

До этого морской спецназ российской бригады «Эспаньола» в Черном море сжег оборудование Вооруженных сил Украины, использовавшееся для координации атак на Крым.