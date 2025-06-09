Спецслужбы Чехии начали подготовку к возвращению воюющих на Украине людей

Спецслужбы Чехии готовятся к возвращению в людей, воюющих на Украине. Об этом сообщает издание Novinky.

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Отмечается, что речь идет не только о гражданах Чехии, но и об украинских военных, которые захотят приехать, чтобы навестить свои семьи. По данным источника, создана рабочая группа для оценки потенциальных угроз безопасности республики после завершения украинского конфликта.

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Авторы материала указывают, что после возвращения люди могут испытывать трудности с адаптацией к обычной жизни, а также страдать от психологических расстройств. Кроме того, среди них могут быть также потенциальные агенты иностранных государств.