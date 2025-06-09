В Киеве произошли новые взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги раздались новые взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Каких-либо подробностей СМИ не приводит.

Вечером 8 июня в Киевской городской военной администрации объявили воздушную тревогу из-за угрозы налета ударных беспилотников. Жителей столицы Украины призвали незамедлительно спрятаться в ближайших укрытиях и оставаться там, пока тревога не будет отменена.

ТАСС: в Киеве произошли взрывы

В Telegram-канале властей был опубликован пост о том, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне вечером Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что не менее 100 беспилотников-камикадзе «Герань-2» находятся в воздушном пространстве Украины.

В ночь на 6 июня Россия нанесла массированный удар ракетами Х-101, «Калибр» и «Искандер» по критической инфраструктуре Украины: в Киеве была поражена ТЭЦ-5, повреждена ТЭЦ-4, уничтожен комплекс ПВО Patriot, сообщали Telegram-каналы. Ударами ВС РФ были обесточены районы Тернополя и Луцка.

Ранее сообщалось, что Россия может нанести «многоцелевой» удар по Украине в течение нескольких дней.