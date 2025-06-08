Рогов: в Запорожье прогремели взрывы и слышна стрельба

В ночь на 8 июня в городе Запорожье, находящемся под контролем украинских вооруженных сил, раздались взрывы и стрельба. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, сославшись на сообщения местных жителей.

По словам Рогова, в различных районах города слышны громкие звуки, что может свидетельствовать о работе системы противовоздушной обороны.

«Местные жители сообщают о взрывах и стрельбе в Запорожье, которые слышны в различных районах города», — сообщил он в беседе с РИА Новости.

Рогов уточнил, что ПВО Украины размещена в густонаселенных жилых кварталах, которые украинские военные используют в качестве живого щита.

Собеседник агентства призвал жителей Запорожья соблюдать осторожность. Он рекомендовал местным жителям оставаться в укрытиях и не приближаться к окнам из соображений безопасности.

Запорожская область расположена в нижнем течении Днепра. По итогам референдума осенью 2022 года она стала частью России, однако Киев не признает легитимность этих решений и продолжает вести военные действия на территории региона. В настоящее время под контролем России находится более 75% области, тогда как сам областной центр — город Запорожье — остается под контролем Украины. С марта 2023 года временным административным центром региона является Мелитополь.