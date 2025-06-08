ЦАХАЛ сообщил об обнаружении тела экс-главы военного крыла ХАМАС Синвара
ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) обнаружила в туннеле под больницей на юге Газы тело бывшего главы военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.
«В ходе целенаправленной операции Армии обороны Израиля в Южном округе и после завершения процесса идентификации подтверждено, что тело Мохаммеда Синвара было обнаружено в подземном туннеле под Европейской больницей в Хан-Юнисе», — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о ликвидации Синвара в секторе Газа.
В конце мая в Израиле подтвердили ликвидацию главы военного крыла ХАМАС.