ЦАХАЛ сообщил об обнаружении тела экс-главы военного крыла ХАМАС Синвара

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) обнаружила в туннеле под больницей на юге Газы тело бывшего главы военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

«В ходе целенаправленной операции Армии обороны Израиля в Южном округе и после завершения процесса идентификации подтверждено, что тело Мохаммеда Синвара было обнаружено в подземном туннеле под Европейской больницей в Хан-Юнисе», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о ликвидации Синвара в секторе Газа.

В конце мая в Израиле подтвердили ликвидацию главы военного крыла ХАМАС.