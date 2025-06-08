В Воронежской области привели в боевую готовность силы ПВО

В Воронежской области объявили режим опасности атаки БПЛА. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от властей и экстренных служб. Глава области заверил, что силы ПВО наготове.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки беспилотных летательных аппаратов нужно найти надежное укрытие, следовать указаниям чрезвычайных служб, убедиться, что под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки. Гражданскому населению строго воспрещается трогать БПЛА и подходить к нему близко.