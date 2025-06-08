Renault пока не принял решение о производстве БПЛА на Украине

ТАСС

Французский автопроизводитель Renault пока не принял решение относительно производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на компанию.

В Renault прокомментировали сообщения о производстве БПЛА на Украине
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"На данный момент решение не принято", - приводит радиостанция слова представителя Renault.

В компании подтвердили, что власти Франции обращались к Renault с таким предложением.

Во Франции раскрыли планы Renault по производству БПЛА на Украине

Ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил в эфире телеканала LCI, что крупный французский автопроизводитель займется производством беспилотников на Украине, не раскрыв названия компании. Позднее France Info сообщила, что речь идет о Renault.