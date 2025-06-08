В Renault прокомментировали сообщения о производстве БПЛА на Украине

Французский автопроизводитель Renault пока не принял решение относительно производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на компанию.

"На данный момент решение не принято", - приводит радиостанция слова представителя Renault.

В компании подтвердили, что власти Франции обращались к Renault с таким предложением.

Во Франции раскрыли планы Renault по производству БПЛА на Украине

Ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил в эфире телеканала LCI, что крупный французский автопроизводитель займется производством беспилотников на Украине, не раскрыв названия компании. Позднее France Info сообщила, что речь идет о Renault.