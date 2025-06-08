Стало известно об успехах ВС РФ сразу на двух направлениях

ВС России перерезают логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском и красноармейском направлениях. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Противник продолжает упираться. Это характерно и для дзержинского направления», — написал он.

По его словам, украинские войска стараются всеми силами удержаться на дзержинском направлении и продолжают перебрасывать туда резервы.

Стало известно, когда первые российские бойцы перешли границу Днепропетровской области

Ранее часть Курской области осталась без электричества после атаки Вооруженных сил Украины. Врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что удар пришелся по подстанции «Рыльск». В результате нарушения работы объекта света лишились Рыльский район, а также частично Глушковский и Кореневский районы.

До этого Министерство обороны России сообщало, что российские войска начали наступление на территорию Днепропетровской области Украины.