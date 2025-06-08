Украинский БПЛА совершил атаку на Успенский кафедральный собор в Рыльске

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Беспилотник совершил атаку на Успенский кафедральный собор в Рыльске (Курская область).

Хинштейн сообщил об атаке БПЛА на Успенский кафедральный собор в Рыльске
© РИА Новости

Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«По предварительной информации, сегодня вражеский беспилотник совершил атаку на Успенский кафедральный собор в городе Рыльске», — написал он в Telegram.

Осколками повреждены стёкла, крыша, стены, двери основного здания и колокольни.

Пострадавших нет.

Часть Курской области осталась без света после атаки ВСУ

Ранее из-за обстрелов со стороны украинских боевиков без электроснабжения осталась часть населённых пунктов Запорожской области.