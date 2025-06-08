Хинштейн сообщил об атаке БПЛА на Успенский кафедральный собор в Рыльске

Украинский БПЛА совершил атаку на Успенский кафедральный собор в Рыльске
Беспилотник совершил атаку на Успенский кафедральный собор в Рыльске (Курская область).
Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
«По предварительной информации, сегодня вражеский беспилотник совершил атаку на Успенский кафедральный собор в городе Рыльске», — написал он в Telegram.
Осколками повреждены стёкла, крыша, стены, двери основного здания и колокольни.
Пострадавших нет.
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Ранее из-за обстрелов со стороны украинских боевиков без электроснабжения осталась часть населённых пунктов Запорожской области.