Владимир Зеленский заявил, что «операция», совершенная Киевом на территории РФ якобы «дала результаты. Он чувствует, что близок момент, который может «заставить Россию остановить войну». Зеленский сделал заявление в эфире ABC.

В воскресенье Зеленский, заявил, что верит в то, что Киев скоро сможет остановить Россию. По его мнению, «операция внутри их территории» якобы «даёт результаты», «несмотря на их ярость, несмотря на то, что они выходят из себя».

«Мы подошли очень близко к моменту, когда можно заставить Россию остановить войну. Мы это чувствуем», — сказал Зеленский.

Ранее в США предрекли Киеву «разрушительную фазу конфликта после терактов на железной дороге и налетов на аэродромы.