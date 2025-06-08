Зеленский предрек Украине большие потери без помощи США

Президент Украины Владимир Зеленский предрек стране большие потери без помощи США. Об этом он высказался в интервью ABC News, фрагмент которого доступен на сайте телеканала.

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Зеленский заявил, что без помощи США Украина будет нести большие потери. При этом, по его словам, шансы России на победу станут выше.

В том же интервью украинский лидер отреагировал на слова американского коллеги Дональда Трампа, сравнившего его и президента России Владимира Путина с дерущимися детьми, которым нужно «дать немного повоевать». Зеленский подчеркнул, что не согласен с главой США.

Ранее Зеленский пожаловался, что до сих пор ждет ответа от США по вопросу продажи систем противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что Киев работает над тем, чтобы увеличить численность сил ПВО.