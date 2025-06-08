В Вашингтон стянули танки и БМП

Десятки танков M1 Abrams и БМП Bradley, бронетранспортёры Stryker, САУ M109 «Паладин» прибыли в Вашингтон для участия в параде по случаю 250-летия армии США. Об этом пишет USA Today.

По данным газеты, мероприятие пройдет 14 июня, в день рождения президента США Дональда Трампа — ему исполнится 79 лет.

На торжества со всей страны съедутся более девяти тысяч военнослужащих. При этом около семи тысяч из них примут участие непосредственно в параде.

К мероприятию привлекут не менее восьми армейских оркестров. Кроме того, задействуют 50 вертолетов различных типов, кавалерию.

Маршрут парада будет проходить по проспекту Конституции вдоль Национальной аллеи от 23-й улицы до 15-й улицы.

«250-летие армии — это событие, которое случается раз в жизни. Это шанс увидеть наших солдат, наших лидеров и силы мирового класса во всей красе в столице нашей страны. Мы с нетерпением ждём возможности стать частью истории», — отметил полковник Камил Штаклопер, пресс-секретарь 3-го бронетанкового корпуса.

Напомним, что последний полноценный военный парад в США прошёл в 1991 году. В дальнейшем они не проводились в связи с высокой стоимостью мероприятий.