Стало известно, когда первые российские бойцы перешли границу Днепропетровской области

Первые российские военные пересекли административную границу Днепропетровской области еще 20 мая. Об этом заявили штурмовики на видео, показанном в эфире канала «Россия-1».

«Мы, бойцы Кемеровской роты танкового полка танковой дивизии, в ходе СВО перешли границу Днепропетровской области. 20 мая, 09:14 [мск]», — сказал штурмовик.

8 июня в Министерстве обороны РФ заявили, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой народной республики (ДНР) и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

30 мая военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ключевая задача для Вооруженных сил РФ на лето — создание буферной зоны.

По его словам, в данный момент российские войска «практически выходят» на границы ЛНР и ДНР и продолжают продвигаться. Создать зону безопасности придется через взятие территорий Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей, добавил эксперт.