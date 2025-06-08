Зеленский заявил о нарушении США данного Украине обещания

Владимир Зеленский в интервью ABC News пожаловался, что США передали на Ближний Восток 20 тыс. ракет, предназначенных для Украины.

Он рассказал, что договорённости об этих поставках были с предыдущей американской администрацией.

По словам Зеленского, об отказе американцев бывший министр обороны Ллойд Остин доложил ему в день интервью.

Ранее, как писала газета The Wall Street Journal, шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился перенаправить на нужды ВВС США предназначенные для Украины взрыватели для ракет.