Тела украинских военных заберут на следующей неделе, об этом представителей РФ якобы проинформировали 3 июня. Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (*внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«‎Начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные лица были проинформированы еще во вторник. Все движется по плану», — написал Буданов.

По его словам, Координационный штаб упорно работает над организацией обмена, который базируется на достигнутых в Стамбуле договоренностях.

2 июня, в Турции прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня. Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам переговоров заявил, что Москва и Киев также договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, а также телами военных по формуле «6000 на 6000».

Фургоны с телами бойцов ВСУ остаются на месте обмена

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной в рамках Стамбульских договоренностей, однако представители Киева туда не явились. Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что первая партия из 1212 замороженных тел украинских солдат была доставлена в предусмотренное Стамбульскими договоренностями место на границе с Украиной, однако вторая сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок прием останков и обмен военнопленными.