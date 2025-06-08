Министр обороны Израиля отдал приказ в отношении Греты Тунберг

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила распоряжение не допустить парусное судно "Мадлен", на борту которого находится шведская экоактивистка Грета Тунберг, к побережью сектора Газа. Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Я дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) действовать так, чтобы не допустить флотилию "Мадлен" до сектора Газа. Антисемитке Грете и ее друзьям я говорю ясно — вам лучше повернуть назад", — передала пресс-служба оборонного ведомства слова Каца.

Министр отметил, что не допустит нарушения морской блокады сектора Газа, введенной для предотвращения поставок оружия движению ХАМАС, удерживающему израильских заложников. Любые попытки прорвать блокаду или оказать поддержку террористическим организациям будут пресекаться как на море, так и на суше и в воздухе.

К берегам Газы со стороны Египта направляется судно "Мадлен" с экоактивисткой Гретой Тунберг, актером Лиамом Каннингемом и группой пропалестинских активистов. По их словам, цель миссии — доставка гуманитарной помощи. По данным израильских СМИ, корабль может быть остановлен военными, отбуксирован в порт Ашдод, а его пассажиры задержаны. Израиль расценивает эту акцию как попытку привлечь внимание мирового сообщества и усилить антиизраильские настроения.