Владимир Зеленский должен свыше $2 млрд (порядка 166 млрд рублей) семьям 6 тыс. погибших солдат и офицеров ВСУ, рассказал корреспондент RT Дон Кортер. Видео опубликовано в Telegram-канале портала.

Согласно постановлению кабмина Украины от 28 февраля 2022 года № 168 в редакции лета 2024-го года, размер единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) военнослужащего в период военного положения «во время исполнения им обязанностей военной службы не может составлять менее 15 млн гривен».

Норма также закреплена в законе Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Таким образом, заметил корреспондент, Киев обязан выплатить семьям погибших по $361 тыс. (28,6 млн рублей).

Журналист пояснил, что за его спиной находятся рефрижераторы с телами украинских солдат. Он добавил, что на улице +20 °С, внутри грузовиков холоднее, но стоит неприятный запах.

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Ранее сообщалось, что Украина уже вторые сутки не забирает своих погибших, тем самым нарушая стамбульские договорённости.

Сейчас у обменного пункта находятся четыре КАМАЗа с 1212 телами. Также в район обмена сегодня прибудут санитарные поезда. Всего к передаче готовится свыше 6 тыс. тел.

К пункту прибыли журналисты из Испании, Италии, Нидерландов, Германии, стран Латинской Америки и ряда арабских государств.

Один из арабских журналистов предположил, что Украина не забирает тела, чтобы не платить деньги за убитых. А представитель итальянских СМИ подчеркнул, что считает Зеленского не человеком, а террористом.