Над Черным морем сбита украинская ракета «Нептун-МД»

Украинская управляемая ракета «Нептун-МД» была сбита над акваторией Черного моря. Об этом сказано в оперативном сообщении Минобороны РФ.

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Украинскую ракету уничтожили в воскресенье.

«Над акваторией Черного моря уничтожена украинская управляемая ракета «Нептун-МД», — сказано в сообщении военного ведомства.

Кроме того с 11.40 до 14.00 (мск) дежурные средства ПВО российской армии ликвидировали четыре украинских беспилотника самолетного типа. По одному БПЛА было сбито над территориями Белгородской, Курской, Московской областей и Республики Крым.