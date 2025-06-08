СМИ: Россия готовится к полноценному многоцелевому удару по Украине

В США считают, что Россия еще не нанесла серьезный ответный удар по Украине после терактов ВСУ на стратегических аэродромах. Полноценный и многоцелевой удар еще предстоит. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В пятницу ВС РФ нанесли интенсивный ракетный и беспилотный удар по Киеву. В Минобороны заявили, что это была реакция на украинские теракты. Однако официальные лица США, высказавшиеся на условиях анонимности, считают, что полноценный ответ России еще впереди.

Западный дипломат заявил, что, хотя ответ России, возможно, уже начался, он, вероятно, усилится. Возможны удары по символическим украинским целям, таким как правительственные здания. Это будет «четкий сигнал Киеву».

Другой западный дипломат предвидит дальнейшее «разрушительное наступление со стороны Москвы».

«Оно будет грандиозным, ужасным и безжалостным», — сказал дипломат.

Майкл Кофман, эксперт «Фонда Карнеги за международный мир» ожидает, что Москва может «попытаться наказать СБУ за его роль в нападении в минувшие выходные». Для этого будут использованы баллистические ракеты средней дальности.

«Скорее всего, они попытаются нанести ответный удар по штаб-квартире СБУ или другим зданиям региональных управлений разведки», — сказал Кофман.

Он добавил, что Россия также может нанести удар по украинским оборонным производственным центрам.

При этом Кофман предположил, что «способность России существенно наращивать удары…довольно ограничена».

Reuters отмечает, что «сроки полноценного ответного удара России неясны». Один из источников заявил, что он ожидается в течение нескольких дней. Другой сказал, что ответный удар, вероятно, будет включать в себя различные виды воздушных средств, включая ракеты и БПЛА.