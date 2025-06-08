Киев может перенести акцию по возвращению тел солдат ВСУ

Киев может перенести прием тел погибших на следующую неделю, имеются соответствующие сигналы. Сейчас Россия ждёт уведомление по специальному каналу. Об этом сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, передает ТАСС.

В воскресенье российский генерал вновь упомянул о том, что Киев моет перенести гуманитарную акцию по возвращению погибших.

«Есть сигналы о том, что гуманитарная акция будет перенесена на следующую неделю», — сказал Зорин.

По его словам, сейчас российская сторона ждет официальное уведомление по специальному каналу о том, что украинские власти готовы принять тела.

Зорин отметил что это «сугубо гуманитарная акция, не первая, к сожалению, видимо, и не последняя». Россия, по его словам, готова вернуть более шести тысяч тел партиями — автомобильным и железнодорожным транспортом.

Накануне вечером Зорин также говорил о том, что «мы видим заявление украинских СМИ, международных СМИ о том, что акция якобы перенесена на следующую неделю». Однако официальных уведомлений об этом не было.