В Крыму объявили ракетную опасность

На территории Республики Крым объявлена ракетная опасости, население призвали к бдительности.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) РФ.

«Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!» — сказано в сообщении.

5 июня губернатор Севастополя Развожаев опубликовал в своем Telegram-канале предупреждение о ракетной опасности.

В ночь на 5 июня сигнал ракетной опасности объявлялся на территории Черноморского побережья. Как сообщалось в приложении МЧС России, центр оповещения Краснодарского края информировал, что на территории побережья была угроза падения ракет.

В мае сообщалось, что в Курской области включали оповещающую о ракетной опасности сирену семь раз за сутки.