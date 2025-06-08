Россия начала наступление в Днепропетровской области

Российские войска начали наступление на территорию Днепропетровской области Украины. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщает Министерство обороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой народной республики и продолжают развивать наступление на Днепропетровскую область.

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Ранее 8 июня сообщалось, что подразделения Черноморского флота смогло уничтожить радиолокационные системы Вооруженных сил Украины на газодобывающих платформах.