В Минобороны высказались о передаче Украине тел бойцов ВСУ

Инициатива по возвращению Украине 6 тыс. тел погибших солдат и офицеров ВСУ является сугубо гуманитарной акцией, а не политизированным решением, заявил представитель российской переговорной группы, генерал-лейтенант Зорин. Видео опубликовал ТАСС в Telegram-канале.

Российская сторона в соответствии с договоренностями в Стамбуле доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ (1 212 тел), отметил генерал-лейтенант.

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Через час, заметил Зорин, репатриационные поезда с телами солдат ВСУ начнут движение. Российская сторона ждет официального подтверждения от Украины, что передача тел состоится.

РФ готова выполнить все договоренности с Киевом в контексте обмена военнопленными и передачи тел, подчеркнул Зорин.