Журналисты мировых СМИ осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ

Представители мировых СМИ массово приехали в Брянскую область, где стоят грузовики-рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ. Погибших планируется передать Киеву, но процесс затягивается, сообщает ТАСС.

На месте работают французские, арабские, итальянские журналисты и съемочные группы. Также прибыла пресса и ТВ из ФРГ, Нидерландов, стран Латинской Америки.

РИА Новости сообщает, что представители мировых СМИ осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, подготовленными к передаче украинской стороне.

На переговорах в Стамбуле Россия предложила в одностороннем порядке передать Киеву более 6 тысяч тел погибших членов ВСУ. Украинская делегация согласилась, передача была намечена на 7 июня, однако акция сорвалась. В Киеве неожиданно заявили, что переносят прием тел на неопределенный срок.

В итоге машины-рефрижераторы с телами ждут сейчас представителей Украины.

Ранее в комитете Госдумы по международным делам заявили, что Киев опасается разрушить пропагандистскую картину минимальных потерь ВСУ, приняв тела погибших солдат.