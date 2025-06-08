В зоне спецоперации уничтожен американский наемник Кори Юинг Татман, командовавший отрядом в интернациональном легионе ВСУ. Об этом сообщил проект TrackANaziMerc.

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Известно, что родом американец был из Сан-Антонио, штат Техас. В 18 лет он был арестован за грабеж и кражу и приговорен к 9 годам тюрьмы. Освободившись, Кори Татман несколько лет проработал в строительной компании.

Весной 2024 года он отправился на Украину и вступил в интернациональный легион ВСУ. В августе 2024 года Кори Татман стал командиром отряда, его подразделение сражалось на восточных фронтах. В ноябре его отряд перебросили в район Торецка, где позже наемник нашел свою смерть.

Напомним, ранее командир формирования наемников Chosen Company ("Избранная рота") в составе ВСУ, американец Райан О'Лири распустил подразделение из больших потерь в зоне СВО.