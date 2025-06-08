ВСУ бросают свои позиции в Харьковской области

Бойцы ВСУ на участках фронта у сел Каменка и Строевка (Харьковская область) бросили свои позиции, отступив на вторую и третью линию обороны. При этом ВС РФ окружают украинские подразделения в селе Радьковка в том же регионе, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"На некоторых участках (Строевки-Каменки, — прим. URA.RU) противник оставил свои позиции и перегруппировался на вторую и третью линии обороны", — сообщил Андрей Марочко в беседе с ТАСС. "Наши парни занимаются окружением всей той группировки противника, которая засела в Радьковке и ее окрестностях", — добавил эксперт.

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Он добавил, что украинские военнослужащие заняли круговую оборону юго-западнее Радьковки — единственного подконтрольного им участка. Именно по нему в настоящее время Украина осуществляет переброску сил к своим подразделениям и восполняет потери. Несмотря на серьезную оборону ВСУ и сложный рельеф местности, ВС РФ продвигаются к освобождению пункта.

Ранее военный эксперт сообщал, что российские военнослужащие приступили к формированию огневого мешка для группы украинских бойцов у данного населенного пункта. Также огневой мешок формируется для тех остатков ВСУ, которые остались у Каменки после освобождения ее и Строевки армией России в мае.