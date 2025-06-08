В Госдуме прокомментировали отказ Украины забирать тела бойцов ВСУ

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Картина якобы минимальных потерь, выстроенная Киевом для населения Украины, рухнула, и если Зеленский заберет тела бойцов Вооруженных сил страны, то признает, что обманывал украинцев. Так действия Зеленского прокомментировал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, его слова приводит РИА Новости.

В Госдуме прокомментировали отказ Украины забирать тела бойцов ВСУ
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По словам Белика, Зеленский оказался на развилке.

Вся выстроенная перед населением картина «минимальных» потерь рухнула, и в Киеве суетятся, как вор, пойманный за руку. Киевский режим оказался в политической «вилке»: принять тела — значит признать немалые потери и ложь официальной пропаганды Дмитрий Белик

Депутат отметил, что Киеву пришлось «взять паузу» и пойти на отказ забирать тела, чтобы посоветоваться с западными кураторами о дальнейших действиях.

Ранее британский политический аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский не забирает тела бойцов Вооруженных сил Украины, чтобы не признавать масштаб потерь войск.