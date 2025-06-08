Картина якобы минимальных потерь, выстроенная Киевом для населения Украины, рухнула, и если Зеленский заберет тела бойцов Вооруженных сил страны, то признает, что обманывал украинцев. Так действия Зеленского прокомментировал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, его слова приводит РИА Новости.

По словам Белика, Зеленский оказался на развилке.

Вся выстроенная перед населением картина «минимальных» потерь рухнула, и в Киеве суетятся, как вор, пойманный за руку. Киевский режим оказался в политической «вилке»: принять тела — значит признать немалые потери и ложь официальной пропаганды Дмитрий Белик

Депутат отметил, что Киеву пришлось «взять паузу» и пойти на отказ забирать тела, чтобы посоветоваться с западными кураторами о дальнейших действиях.

Ранее британский политический аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский не забирает тела бойцов Вооруженных сил Украины, чтобы не признавать масштаб потерь войск.