СМИ: учения НАТО в Балтийском море могут спровоцировать конфликт с РФ

Учения НАТО в Балтийском море могут, как пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano, спровоцировать вооруженный конфликт с Россией.

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В этом году ежегодные военные учения Baltops, как указано в материале, совпадают с другими учениями, которые на этом же морском участке проводит Россия.

«Это "совпадение" больше похоже на демонстрацию силы двух блоков, - говорится в публикации. - Однако рискует привести к инцидентам и эскалации».

Обозреватели опасаются: учения западных стран и РФ могут привести к инциденту, который потенциально может перерасти и в открытый конфликт.

Российские корабли 27 мая при поддержке авиации начали тренировки в Балтийском море. В маневрах участвуют свыше 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, а также порядка 3000 военнослужащих, около 25 самолетов и вертолетов, примерно 70 единиц военной и спецтехники.

Страны НАТО на этой неделе также начали военно-морские учения "Балтопс", которые традиционно проводятся каждый год в начале июня уже более полувека.