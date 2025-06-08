Немецкая армия намерена перевооружаться для конфликта с Россией

Вооруженные силы Германии должны перевооружиться к 2028 году, чтобы быть готовыми к конфликту с Россией. Об этом в интервью Tagesspiegel заявила президент управления закупок Бундесвера Аннет Ленигк-Эмден.

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«Для нас это всего три года. До 2028 года все необходимое для полной оборонной готовности должно быть закуплено — солдатам еще нужно потренироваться с новым снаряжением. Дух желания сделать это уже существует в нашем ведомстве. Мы это закупим! Это наш лозунг сейчас», — заявила Ленигк-Эмден.

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Она утверждает, что Россия якобы может напасть на страны НАТО к 2029 году или будет в готовности это сделать.

До этого генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер призвал НАТО готовиться к вооруженному столкновению с Россией в течение следующих четырех лет. По его словам, НАТО якобы сталкивается с «огромной военной угрозой» со стороны России, какой он не видел за 40 лет службы.