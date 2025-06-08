СМИ: Россия применила новую тактику прорыва ПВО ВСУ в Харькове

Российские военные нанесли по военным объектам в Харькове более 40 ударов за полтора часа в ночь на 7 июня, что стало самой масштабной атакой за три года, сообщает одна из американских газет со ссылкой на украинские и западные источники. Среди примененных средств отмечаются 50 беспилотников, две ракеты и четыре планирующие авиабомбы большой мощности.

«Россия нанесла удар по второму по величине городу Украины, Харькову, ночью в субботу, используя рой беспилотников, бомб и ракет», — пишет The New York Times.

Издание ссылается на свои источники. Мэр Харькова Игорь Терехов назвал произошедшее беспрецедентным случаем. По его словам, основными целями атак стали завод «Коммунар» и подземные бункеры.

МО: спецназ группировки "Центр" сорвал ротацию ВСУ с помощью ударных БПЛА

NYT отмечает, что удары были нацелены на преодоление системы противовоздушной обороны Украины в регионе. Эксперты связывают такие действия с новой стратегией ВС России — интенсивные массированные удары позволяют создавать прорывы в ПВО и обеспечивают дальнейшее продвижение войск. На фоне атаки российские силы продвинулись в Сумской области, заняв два новых села примерно в 150 километрах к северу от Харькова для создания буферной зоны вдоль границы.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в ночь на 7 июня в городе было зафиксировано более 40 взрывов, что стало одной из наиболее масштабных атак с начала специальной военной операции. В Харьковской области неоднократно звучала воздушная тревога. Как сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов, за последние сутки взрывы были зафиксированы не только в Харькове, но и еще в семи населенных пунктах региона.