Марочко раскрыл оставшееся ВС России расстояние до Константиновки

Российские военные в ходе боев уменьшили расстояние до Константиновки в Донецкой народной республики (ДНР). Оставшееся до населенного пункта расстояние раскрыл Андрей Марочко.

«Расстояние до пригорода Константиновки — порядка 6,5 километра», — уточнил он.

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Ранее Марочко рассказал, что российские военнослужащие серьезно расширили зону контроля у села Ступочки в ДНР. По его словам, бойцы установили огневой контроль над участком местности севернее населенного пункта, а также над частью автодороги, используемой украинскими военными.