Российские силовики рассказали о просьбах о сдаче в плен от родственников солдат ВСУ

Российские силовики рассказали, что родственники солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) 3,5 тысячи раз попросили о сдаче в плен. Об этом сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

По их словам, за май к ним поступило 3586 сообщений от родных и близких украинских военнослужащих, которые хотели сдаться в плен или разыскивали мобилизованных родственников. Подобные обращения приходили в Telegram-боте «Сохрани себе жизнь».

«За месяц нам удалось организовать 24 выхода на российские позиции: вэсэушники сложили оружие и добровольно сдались в плен нашим военнослужащим. Большая часть еще находится в работе — это весьма сложный и кропотливый процесс, который реализуется вне публичной плоскости», — указал собеседник агентства.

Ранее в июне сообщалось, что солдаты ВСУ в последнее время начали чаще сдаваться в плен благодаря обращениям родственников, которые живут в России.