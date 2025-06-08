Операторы оптоволоконных ударных дронов из соединения специального назначения группировки войск "Центр" сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что оптоволоконные системы обладают высокой устойчивостью к радиоэлектронному подавлению. Это дает возможность операторам успешно атаковать даже на хорошо защищенных участках, где ВСУ активно применяют средства радиоэлектронной борьбы.

Как указали в Минобороны, нарушенная логистика вынуждает бойцов ВСУ оставаться на позициях дольше положенного срока, снижая их боеспособность и создавая благоприятные условия для продвижения российских войск.