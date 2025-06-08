МО: спецназ группировки "Центр" сорвал ротацию ВСУ с помощью ударных БПЛА

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Операторы оптоволоконных ударных дронов из соединения специального назначения группировки войск "Центр" сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Спецназ группировки "Центр" сорвал ротацию ВСУ с помощью ударных БПЛА
© РИА Новости

В оборонном ведомстве подчеркнули, что оптоволоконные системы обладают высокой устойчивостью к радиоэлектронному подавлению. Это дает возможность операторам успешно атаковать даже на хорошо защищенных участках, где ВСУ активно применяют средства радиоэлектронной борьбы.

Как указали в Минобороны, нарушенная логистика вынуждает бойцов ВСУ оставаться на позициях дольше положенного срока, снижая их боеспособность и создавая благоприятные условия для продвижения российских войск.