Собянин: Система ПВО ликвидировала четвертый летевший к Москве БПЛА

Средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник, который атаковал Московский регион. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Силами ПВО Министерства обороны сбит беспилотник, атаковавший Московский регион, — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Ликвидирован третий украинский БПЛА, который летел на столицу. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один БПЛА, который атаковал Московский регион. Об этом ранее сообщил Сергей Собянин.

До этого Собянин передал, что средствами противовоздушной обороны был ликвидирован один беспилотник, который летел на столицу.

Два человека пострадали в результате пожара на новомосковском заводе «Азот» в Тульской области после падения украинского беспилотника. Об этом 8 июня сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.