Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в своем Telegram-канале списки идентифицированных тел украинских военных, которых не принял Киев, чтобы родственники могли найти погибших.

© Официальный телеграм-канал «ZaTV»

По мнению чиновника, украинская сторона даже не пытается соблюдать договоренности, а «Евросоюз и англосаксы» срывают мирное урегулирование конфликта, поставляя Киеву оружие. Балицкий уверен, что Украина отказалась забирать тела своих военных, чтобы скрыть потери и не выплачивать компенсации.

«До тех пор, пока украинский солдат числится пропавшим без вести, его семья не увидит и гривны помощи», — написал он.

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, а также телами военных по формуле «6000 на 6000».

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной, однако представители Киева туда не явились. В украинском Координационном штабе назвали сделанные в связи с этим заявления РФ о несоблюдении республикой Стамбульских договоренностей «не соответствующими действительности» и сообщили, что дата обмена якобы не была согласована.