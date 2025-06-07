Американский журналист Джон Вароли в разговоре с RT заявил, что возможная передача Россией 6 тыс. тел солдат ВСУ может нанести серьёзный удар по официальной позиции Киева о масштабах потерь.

По его словам, такой обмен поставит под сомнение данные киевского режима, согласно которым за три года конфликта погибли 30 тыс. украинских боевиков.

В то же время могут подтвердиться оценки независимых экспертов, предполагающих, что реальные потери Украины значительно выше — ближе к миллиону.