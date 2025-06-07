В Минобороны озвучили позицию по обмену пленными

Россия подтверждает готовность выполнить все имеющиеся договоренности гуманитарного характера с украинской стороной, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. Об этом пишет пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Генерал-полковник напомнил, что в ходе состоявшихся в мае и июне 2025 года в Стамбуле двух раундов переговоров российская делегация инициировала обсуждение с украинской стороной вопросов гуманитарного характера.

Дискуссии по ним были продуктивными, при этом — достигнуты конкретные договоренности, констатировал замминистра.

«При обсуждении данной темы с украинской делегацией особо отмечали нашу готовность решать эти вопросы в приоритетном порядке и максимально оперативно. После возвращения в Москву, незамедлительно приступили к подготовке мероприятий по передаче тел погибших и обмену пленными», — подчеркнул Фомин.

По его словам, представители украинской контактной группы на место встречи не прибыли. Причина затягивания сроков проведения мероприятий российской стороне не известна, добавил генерал-полковник.

Российский посол высказался об отказе Киева принять тела бойцов ВСУ

Россия рассчитывает на то, что в ближайшее время власти Украины смогут принять необходимые решения, заметил замминистра.

Кроме того, Москва подтверждает готовность выполнить все имеющиеся договоренности, резюмировал Фомин.