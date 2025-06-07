В Минобороны понадеялись на возобновление обмена с Украиной

Минобороны России рассчитывает, что украинская сторона примет решения, необходимые для возобновления обмена военнопленными и телами военнослужащих. Об этом заявил замглавы ведомства Александр Фомин, его слова министерство опубликовало в своем Telegram-канале.

«Рассчитываем, что в ближайшее время власти Украины смогут принять необходимые решения», — сказал он.

При этом чиновник подчеркнул, что украинская сторона не объяснила причину затягивания сроков обмена.

Представитель министерства вновь подтвердил готовность Москвы выполнить договоренности, достигнутые на переговорах в Стамбуле.

В субботу, 7 июня, помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что Киев неожиданно перенес обмен телами и военнопленными на неопределенный срок. Он подчеркнул, что российская сторона выполнила все необходимые условия и готова провести процедуру обмена.