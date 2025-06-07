Выпускать БПЛА на Украине намерен крупный французский автопроизводитель в партнерстве с оборонной компанией. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает РИА Новости.

В субботу Лекорню заявил, что это будет «совершенно беспрецедентное партнерство».

«Крупный французский автопроизводитель... объединит усилия с французской оборонной компанией из сектора малого и среднего бизнеса, на базе которой мы оснастим производственные линии на Украине, чтобы иметь возможность производить дроны», — сказал министр.

Он отказался назвать автоконцерн, потому что «они сами должны объявить об этом».

По словам Лекорню, выгоду получит не только Киев, но и Париж, армия которого будет тактически и оперативно готовиться «в соответствии с реалиями вооруженного конфликта». Министр упомянул ведение электронной войны, съемку и дистанционное проведение операций.

Накануне лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон растратил все деньги на помощь киевскому режиму, и средств теперь не хватает на финансирование собственной армии.