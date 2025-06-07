Главный штаб Вооруженных сил Франции фактически признал участие страны в украинском конфликте против России, заявил в соцсети Х лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Ранее французский Генштаб опубликовал в соцсетях пост с украинским гербом, составленным из эмодзи, и текстом в поддержку Киева.

«В очень серьезной публикации официального аккаунта Главного штаба нам сообщают о вступлении Франции в конфликт между Украиной и Россией», — пояснил Дюпон-Эньян.

Ранее политик сообщил, что Парижу следует прекратить «безумную помощь» Украине на фоне экономических проблем во Франции.

Во Франции сотни военных потребовали раскрыть данные об участии в конфликте на Украине

По его мнению, сложившаяся в республике ситуация представляет значительную угрозу социальной модели, суверенитету и будущему страны.