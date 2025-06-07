Названа причина, по которой Зеленский отказался забирать тела бойцов ВСУ

Владимир Зеленский принял решение не забирать тела погибших украинских военнослужащих, чтобы скрыть реальные потери и избежать компенсаций семьям погибших, рассказал в интервью «Аргументам и фактам» политолог Владимир Скачко.

Напомним, что помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле пообещал отдать Украине 6 тыс. тел бойцов и офицеров ВСУ. Он уточнил, что Москва идет на этот шаг с тем, чтобы дать возможность родным и близким погибших похоронить их по-христиански.

«Есть две главные причины. Первая — если принять такое количество тел погибших во время авантюры в Курской области, это значит признать поражение ВСУ. И не только поражение, но и бессмысленность этой операции, которая обернулась страшными потерями. Вторая причина — материальная», — разъяснил Скачко.

Политолог уточнил, что принять шесть тысяч тел — значит выплатить компенсации семьям, а это десятки миллиардов гривен.

По его мнению, Киев предпочел признать лишь часть погибших, чтобы остальную помощь Запада использовать по своему усмотрению.

Скачко заметил, что у действующего правительства нет лишних миллиардов. Он пояснил, что если взять деньги из западной помощи, то «украсть уже будет нечего».

Названо место хранения тел украинских военных

На фоне этого, заметил эксперт, Верховная Рада «быстро подсуетилась» и приняла нормы, по которым погибший считается пропавшим без вести только через два года, тем самым «отмерила себе еще два года воровства».