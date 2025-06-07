Вооруженные силы России нанесли удар по системе бункеров под Харьковом

Одной из главных целей ночного удара Вооруженных сил Российской Федерации по Харькову стали подземные сооружения, расположенные в районе железнодорожной станции Харьков-Сортировочная. Об этом в субботу, 7 июня, сообщил военный журналист, полковник запаса Геннадий Алехин.

Подземный комплекс, построенный в советское время в недрах Харькова, считался одним из крупнейших в СССР. В настоящее время Вооруженные силы Украины используют его для хранения военной техники и боеприпасов. Кроме того, под землей организованы учебные центры, где осуществляется подготовка инструкторов, снайперов и операторов беспилотных летательных аппаратов.

— Местный мэр Терехов обзывал это подземными школами, где ребятишки учились. Результаты огневого поражения уточняются. В данный момент весь город заволокло дымом, уже появились первые подтверждающие видеокадры. В харьковских соцсетях настоящая паника, — говорится в Telegram-канале Алехина.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью ВС РФ провели серию точечных ударов по военно-промышленным комплексам Украины.