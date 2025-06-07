На Украине заявили о почти 100 тысячах случаев дезертирства за 2025 год

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за пять месяцев с начала 2025 года зарегистрировали свыше 90 тысяч дел о дезертирстве. Об этом в Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил служащий в рядах украинской армии журналист Владимир Бойко.

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Он добавил, что каждый месяц в Единый реестр досудебных расследований страны вносили от 16 до почти 20 тысяч сообщений о дезертирстве, а всего с февраля 2022 года стало известно о 213 тысячах подобных случаях. При этом, речь идет лишь о тех случаях, по которым было начато уголовное производство. Как отметил журналист, в действительности картина с самовольным оставлением воинских частей еще хуже.

По его словам, дезертиров не разыскивают, и с начала 2025 года о подозрении в самовольном оставлении воинских частей сообщили лишь в 2,7 тысячи случаев. На военную службу же из них вернулись лишь 1,37 тысячи человек. По подсчетам журналиста, сейчас на передовой с украинской стороны в реальности находятся от 30 до 50 тысяч военнослужащих.

Ранее стало известно, что в ВСУ число случаев дезертирства в 2025 году может достигнуть рекордного уровня. Согласно судебной базе данных, все больше украинских военных бегут от службы, о чем свидетельствует рост судебных разбирательств в отношении пойманных дезертиров.