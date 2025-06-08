Во Франции раскрыли планы Renault по производству БПЛА на Украине

Французский автогигант Renault намерен выпускать беспилотные летательные аппараты на Украине. Об этом пишет радиостанция France Info со ссылкой на источник.

По данным радиостанции, промышленная площадка будет создана «в десятках или сотнях километров от линии фронта».

Производство будет организовано совместно с небольшой французской оборонной компанией. Ее название пока не раскрывается.

Журналисты отметили, что вооруженные формирования Украины надеются получить в 2025 году порядка 4 млн БПЛА, созданных с использованием передовых технологий. Ряд аппаратов, разработанных на площадке, в дальнейшем может быть взят на вооружение французской армией.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что крупный французский автопроизводитель в партнерстве с оборонной компанией намерен выпускать дроны на Украине.

По его словам, это будет «совершенно беспрецедентное партнерство», выгоду получит не только Украина, но и Франция, армия которой будет тактически и оперативно готовиться «в соответствии с реалиями вооруженного конфликта».