Украина неожиданно перенесла обмен военнопленными

Украинская сторона, по словам советника президента РФ Владимира Мединского, неожиданно перенесла на неопределённый срок и приемку тел, и обмен военнопленными.

«Россия призывает Киев забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ, - сказал он. - Чтобы семьи могли по-человечески их предать земле».

Контактная группа минобороны России в данное время, по словам Мединского, находится на границе с Украиной, однако «группа их переговорщиков даже не прибыла на место обмена».

Мединский: РФ и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными

РФ, по его словам, передала Киеву первый список из 640 военнопленных - категорий "раненые, тяжелобольные и молодежь".