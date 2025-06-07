Украина неожиданно перенесла обмен военнопленными
Украинская сторона, по словам советника президента РФ Владимира Мединского, неожиданно перенесла на неопределённый срок и приемку тел, и обмен военнопленными.
«Россия призывает Киев забрать тела шести тысяч солдат и офицеров ВСУ, - сказал он. - Чтобы семьи могли по-человечески их предать земле».
Контактная группа минобороны России в данное время, по словам Мединского, находится на границе с Украиной, однако «группа их переговорщиков даже не прибыла на место обмена».
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РФ, по его словам, передала Киеву первый список из 640 военнопленных - категорий "раненые, тяжелобольные и молодежь".