ВС РФ нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины

Российские военные минувшей ночью нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, цель ударов достигнута. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам боеприпасов ВСУ. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", - сказали там.