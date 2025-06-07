Более 300 беспилотников ВСУ сбили в России за сутки

Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 311 украинских беспилотников самолетного типа, 140 из них были сбиты вне зоны военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

В акватории Черного моря также были уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ, говорится в сообщении ведомства.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы противовоздушной обороны ночью и накануне днем сбили девять украинских беспилотников в Зарайске, Одинцово, Домодедове, Истре и Солнечногорске.

В результате атаки в Истре, в СНТ «Юбилейный», осколками были ранены мужчина и женщина — их госпитализировали.

7 июня мэр Горловки в ДНР Иван Приходько заявил, что здание школы в городе получило повреждения в результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.