ВС РФ нанесут серию ударов возмездия по замаскированным объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Об этом в интервью NEWS.ru заявил генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой. При этом, по его мнению, атаки будут происходить регулярно.

«Удары будут наноситься регулярно, по мере выявления новых целей, – предположил он. – В том числе будут поражаться замаскированные объекты военной инфраструктуры Украины, а также гражданской инфраструктуры, используемой Киевом в военных целях».

Задача ударов возмездия, пояснил Липовой, ослабить потенциал ВСУ, чтобы уменьшить количество провокаций против России.

«Удары будут наноситься по местам производства дронов, ракет и боеприпасов. Плюс удары по местам складирования оружия, боеприпасов и техники», – резюмировала генерал-майор авиации.

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