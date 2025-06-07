На Украине похвастались успехами в производстве баллистических ракет

В середине мая 2025 года Украина испытала в боевых условиях собственную баллистическую ракету, рассказал военный эксперт Сергей Бадрак. Об этом пишет News.ru со ссылкой на источник.

В настоящее время, уточнил аналитик, украинские промышленные площадки приступили к серийному производству. Он добавил, что сложно оценить, сколько ракет будут выпускать ежемесячно.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что «есть хорошие новости относительно дронов» и ракет.

По его словам, беспилотник с дальностью до 3 тыс. км уже прошел испытания. Он подчеркнул, что Украина развивает такую ​​линейку дальнобойных средств, которая поможет обеспечить безопасность страны.

Украина намерена собирать ракеты, поставляемые Европой, в подземных цехах

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, в свою очередь, что Берлин поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.