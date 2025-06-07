«Они ничего не знали»: Зеленский рассказал про операцию СБУ «Паутина»

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали спецоперации СБУ «Паутина», проведенной 1 июня 2025 года, в результате которой были поражены российские военные аэродромы. Об этом он рассказал в интервью ABC News.

По его словам, для атаки использовались 117 беспилотников, которые были тайно переправлены на территорию России и спрятаны в грузовиках, замаскированных под «мобильные дома» с дистанционно открываемыми крышами.

— Они ничего не знали. Они просто выполняли свою работу, — сказал Зеленский, говоря об осведомленности водителей грузовиков, которые везли дроны.

Президент подчеркнул, что в операции применялось исключительно оружие украинского производства, без использования техники, предоставленной западными союзниками.

Он назвал это принципиальным моментом, чтобы продемонстрировать возможности украинской оборонной промышленности. Операция, по его словам, была тщательно спланирована в течение полутора лет и нанесла ущерб 34 процентам стратегического бомбардировочного флота России, передает агентство.

Зеленский раскрыл детали атаки ВСУ на российские аэродромы

Министерство обороны 1 июня сообщило о теракте со стороны ВСУ с применением FPV-дронов.